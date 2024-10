Potrivit informațiilor obținute de sursele Realitatea Plus, totul a început în jurul orei 4 dimineața, când a fost primit un apel la numărul de urgență 112 cu privire la faptul că pe o stradă din sectorul 1 un autoturism se deplasează haotic.

Agenții de la rutieră au intervenit prompt, oprind-o în trafic pe vedeta TV, care se afla la volanul unui bolid de lux. Testată cu aparatul etilotest, rezultatul a arătat o alcolemie de 0,70 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat.

Conform surselor, vedeta s-a manifestat agresiv, motiv pentru care oamenii legii au fost nevoiți folosească forța, să o încătușeze și să o conducă in siguranta la Institututl de Medicina Legala, unde au fost prelevate doua mostre biologice de sange la un interval de o ora astfel incat sa se stabileasca la final concret care era valoarea alcoolemiei.

Pentru acest incident, a fost deschis un dosar penal în care cercetările sunt efectuate in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Deocamdata nu exista un punct de vedere din partea Madalinei Pamfile, care insa s-a filmat noaptea trecuta si a postat pe retelele de socializare imagini cu ea la o petrecere.

