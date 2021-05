"Atunci când s-a reconstituit masoneria în România eu am fost, într-adevăr, implicat. Am fost chiar angajat pentru că România se afla în același timp într-o situație dificilă. Ne aflam între cei acre veneau din Franța cu Marele Orient șic ei care veneau pe filiera italiană, pe ritul scoțian. Problema pentru o decizie în România era: reconstitui Marele Orient sau merg spre această chestiune care făcea deschiderea la Washington? (...) Îmi pare rău că suntem atât de puțin informații despre ce este vorba. Eu vrea să vă spun că, în lumea aceasta, în funcții și în posturi extraordinar de mari, decidente, se află foarte mulți masoni. Ori ca tu care veneai și încercai și tu să îți găsești un loc în noua lume, acre fusese decisă pe străzile României, trebuia să îți găsești un loc și între cei care decideau. Și atunci am convins în jurul meu ca această întrunire de reconstituire a lojei românești să se facă chiar la Casa Centrală a Armatei. Ministrul Apărării de la data aceea, pe acre îl convinsesem, când a văzut ce a ieșit a plecat (...) Nu contează cine a fost. Puteți să vă uitați și veți afla. A fost un om care probabil că m-a înjurat și zi și noapte de ce m-a ascultat pe mine să facă asta. S-a reconstituit nu înseamnă însă că s-a făcut și pace între cele două curente. Nici astăzi nu există pace, deși eu am participat de două ori la angajamentele refăcute între cele două (...) Masoneria categoric are relații, oameni în serviciile secrete. Sunt sigurul care n-am acceptat...", a spus Talpeș.