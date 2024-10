Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie au dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei a lui Gheorghe Ştefan, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în prezent director general al Direcţiei Generale de Pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia.



Procurorii anticorupţie notează în acordul de recunoaştere a vinovăţiei că, în perioada septembrie 2021 - august 2024, în calitate de secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ulterior director general al Direcţiei Generale de Pescuit, din cadrul aceluiaşi minister, în scopul obţinerii unor sume de bani, ar fi desfăşurat activităţi comerciale în numele unei societăţi comerciale, constând în vânzarea de produse de pescuit, importate din Thailanda, către diverse persoane care deţin firme cu acest obiect de activitate, activităţi incompatibile cu funcţiile de secretar de stat şi director general în cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.



"În prezenţa avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv un an de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de doi ani şi interzicerea, pe o perioadă de cinci ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat", se precizează în comunicat.



Dosarul de urmărire penală privindu-l pe Gheorghe Ştefan împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost înaintate la Tribunalul Bucureşti.