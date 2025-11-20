”Anca Alexandrescu crește îngrijorător. Anca Alexandrescu se apropie periculos de primul loc. Anca Alexandrescu crește vertiginos și riscăm să câștige alegerile. Domnilor, ce e asta?

Cum poate câștiga un candidat, dacă nu prin voința alegătorilor?! Ce înseamnă votul altceva decât exprimarea democrației?! Ați uitat care e rolul votului? Că e liber și dreptul este același pentru toți?

Au trecut 36 de ani de la Revoluție. Chiar ieri am trecut prin fața cimitirului Eroii Revoluției. E un semafor în dreptul lui, care mi-a dat răgaz să mă uit peste gard, la crucile identice, din marmură albă, câteva cu panglici tricolore, prin grija rudelor, nu a autorităților locale care au ajuns autorități datorită sacrificiului lor... Le-am transmis tinerilor de sub cruci că pentru mine, sacrificiul lor înseamnă enorm. Să nu asculte la cei care le spun că au murit degeaba. Le-am mulțumit și am spus o rugă pentru sufletele lor.

La 36 de ani după ce ei au murit pentru ca noi să fim liberi, sunt atât de mulți care ignoră că fiecare dintre noi avem dreptul de a vota pe cine dorim?

Ce înseamnă „Anca Alexandrescu crește periculos”? Înseamnă că numai ce le place unora contează? Înseamnă că unii sunt superiori, iar ceilalți inferiori?

Schimbați Constituția și impuneți votul cenzitar. Scrieți acolo că numai anumiți oameni au dreptul de a alege și de a fi aleși. Scrieți că trebuie să candideze numai aia care vă plac vouă, doar marionetele sistemului perpetuu de politicieni și securiști, care ne mănâncă destinele de 36 de ani. Să nu rupă nimeni lanțul slăbiciunilor. Să fie mereu și mereu votați aceiași complici la fraude din bani publici, pe care îi dezavuați, dar pe care tot îi votați. Și gata!”, a scris Narcisa Iorga pe Facebook.