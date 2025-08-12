Bărbatul în vârstă de 52 de ani a fost găsit fără suflare marți dimineață, în sectorul Râșcani al capitalei Republicii Moldova.

Potrivit poliției, bărbatul avea o plagă împușscată în zona capului. Lângă cadavru a fost găsită și arma din care s-a tras.

Potrivit surselor PulsMedia.MD, victima este un fost judecător care a activat de-a lungul carierei sale atât la Judecătoria, cât și la Curtea de Apel Chișinău.

Din primele informații, anchetatorii iau în calcul ipoteza unui suicid, însă toate circumstanțele urmează să fie stabilite în cadrul investigației.