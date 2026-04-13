Piețele financiare au reacționat favorabil după victoria categorică a Partidului Tisza, care a obținut o majoritate de două treimi la alegerile desfășurate duminică.

Conform publicației Blikk, moneda a ajuns la valori care nu au mai fost atinse din februarie 2022, înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Până luni dimineață, forintul s-a apreciat cu 1,9% față de nivelul de vineri, ajungând la 367,7 pentru un euro. În același timp, cursul dolar–forint a coborât la 314,6, minimul ultimilor peste patru ani. Jurnaliștii notează că rezultatul alegerilor a fost factorul decisiv care a susținut această evoluție.

Deși contextul internațional nu era unul favorabil, moneda Ungariei a contrazis tendințele generale. Prețul petrolului a crescut luni dimineață, pe fondul blocării negocierilor dintre SUA și Iran, iar raportul euro–dolar a scăzut cu 0,3%, până la 1,1688. În mod obișnuit, întărirea dolarului pune presiune pe monedele emergente, însă evoluția politică din Ungaria pare să fi compensat acest efect.

Forintul s-a întărit și în raport cu monedele din regiune. Față de zlotul polonez, acesta a câștigat aproximativ 2%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. Într-un climat economic marcat de incertitudini, investitorii rămân atenți la evoluția viitoare, pentru a vedea dacă această apreciere va continua sau se va tempera în perioada următoare.

