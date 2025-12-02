Autoritățile închid zone turistice, impun restricții dure și încearcă să oprească răspândirea virusului.

Industrie de 9 miliarde euro, în pericol

Focarul de pestă porcină africană a fost detectat la șase mistreți găsiți morți lângă Barcelona. De atunci, autoritățile au suspendat o treime din documentele necesare exporturilor de carne de porc, un sector vital pentru Spania. Blocajul afectează piețe din afara Uniunii Europene, însă livrările interne rămân stabile, cu excepția zonelor aflate în perimetrul de risc.

Pentru a limita extinderea focarului, Catalonia a închis accesul în Parcul Natural Collserola și a restricționat activitățile în aer liber în zeci de localități. În teren au fost montate capcane pentru mistreți, iar poliția patrulează limitele zonei afectate. Măsurile vin într-un moment în care Europa încă își amintește pierderile uriașe provocate recent de pesta porcină africană în Italia. Situația este critică, iar ministrul Agriculturii face un apel ferm către populație și sectorul agricol.

„Un mesaj de reasigurare pentru cetățeni și un mesaj de prudență și responsabilitate față de profesioniștii din sector. Trebuie să ne concentrăm toate eforturile ca să eradicăm toate cazurile posibile care ar putea fi în acea zonă și să evităm răspândirea.”, a declarat Luis Planas, ministrul Agriculturii.

Autoritățile spun că obiectivul principal este oprirea oricărei răspândiri și protejarea unei industrii esențiale pentru economia Spaniei.