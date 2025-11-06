Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roșu, a declarat joi că acesta este al treilea focar confirmat în ultimele 30 de zile și a afectat o gospodărie cu șase porci.

”Patru dintre animale erau deja moarte la momentul confirmării pestei porcine africane, iar alte două urmează să fie eliminate pentru evitarea extinderii focarului. Din păcate, la marginea localității Șiclău funcționează și o fermă de porci cu 8.000 de capete, pe care a trebuit să o punem sub restricții. Astfel, niciun animal nu mai intră și nu mai iese din această fermă în următoarele 30 de zile”, a declarat Marcel Roșu.

Potrivit reprezentantului instituției, măsurile de biosecuritate au fost întărite la ferma respectivă, dar s-a cerut ca aceleași măsuri să fie luate la toți crescătorii de pe o rază de zece kilometri.

În acest sens, au fost notificate primăriile din zonă și alte autorități locale.

Facem un nou apel la populație să aibă grijă deosebită în această perioadă, să nu cumpere carne sau animale vii din surse neautorizate sau neverificate sanitar-veterinar. De asemenea, gospodăriile care cresc porci trebuie să ia măsuri pentru a preveni îmbolnăvirea animalelor”, a spus directorul DSVSA.

Marcel Roșu a amintit că, în această perioadă, există riscul foarte mare ca virusul să fie adus în gospodării chiar și de pe câmp sau din păduri, unde circulă liberi mistreții, care sunt unul dintre principalii vectori de transmitere.

De asemenea, crescătorii de porci nu trebuie să permită accesul persoanelor străine în gospodărie, pentru că pot aduce virusul, iar când intră în spațiile destinate animalelor ar trebui să-și schimbe îmbrăcămintea și încălțămintea folosite în afara gospodăriei.

În următoarea perioadă, DSVSA va solicita sprijinul Poliției pentru organizarea a controalelor pe drumurile din zona afectată, pentru a se supraveghea mișcările de animale.

Primele două focare de pestă porcină africană din acest sezon rece au fost identificate pe data de 6 octombrie, fiind afectate două gospodării, una în municipiul Arad și una în orașul Nădlac, cu un total de 133 de porci.

În prima parte a anului, cinci focare de pestă au evoluat în județul Arad, ultimul fiind închis în luna aprilie.

În județul Arad funcționează 22 de ferme mari de porci, cu un total de peste 60.000 de capete.