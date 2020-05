Focar COVID-19, la secția de Psihiatrie a unui spital din jud. Neamț

Pe 9 mai, Directia de Sanatate Publica Neamt a fost anuntata de confirmarea unui caz de Covid -19 la o pacienta internata in sectia Pshiatrie din Spitalul Municipal Roman.

In urma analizei de risc si anchetei epidemiologice, s-au efectuat testari atat la pacienti, cat si la personalul medical. Pana in prezent s-au testat 34 de pacienti din care s-au confirmat 27 de cazuri, toti au fost internati in Spitalul Judetean Neamt, și 38 cadre medicale din care 2 pozitive, 10 negative si 26 de rezultate in asteptare.