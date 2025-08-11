Florin Zamfirescu dă lecții clasei politice. ”Totul este extrem de comic. Se bagă fitile ca să despartă”

Florin Zamfirescu dă lecții clasei politice. Maestrul face o analiză asupra vremurilor pe care le trăim, pe care le clasifică drept scoase dintr-un film de comedie. 

”Și cu Bolojan e aceeași problemă. Bolojan are o încăpățânare de bulldog. El crede că schimbă pământul, el nu există. El acum îi interzice lui Băsescu să îi ia casa pe care o avea. 

Adică, se gândea Băsescu cine o să îl interizcă pe el. Uitați-vă ce comice sunt toate situațiile astea. (...) 

Domnule, un om a murit, nu aveți nici bun simț? Cum sunt USR, ce fac? Domnule sunt nebuni? E un om pe catafalc și o soție care plânge, nu ai puțin respect? Ăsta a fost preșdintele unei țări, lasă-l să plece liniștit. 

Istoria trebuie să îl judece, o să îl judece în toate felurile, poate să îl și denigreze, dar deocmandată e pe catafalc”, a declarat Florin Zamfirescu, la Realitatea PLUS. 