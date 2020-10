Florin Cîțu: „Situația pe care am primit-o de la PMB e departe de a fi îmbucurătoare”

Florin Cîțu: „Informații despre Primăria Municipiului București. (...) Încă din primul moment în care am venit la Ministerul Finanțelor, am cerut o situație a controalelor financiare sau a modului în care au fost cheltuiți banii publici în instituțiile statului. (...) Situația pe care am primit-o de la PMB e departe de a fi îmbucurătoare. Am găsit companii care nu au avut o analiză a situației financiare în ultimii 10-15 ani. (...) Printre acestea era desigur și Primăria Municipiului București. (...) Controalele se vor face la toate instituțiile publice și se vor face anual. (...) Aș vrea să vă prezint situația reală a Primăriei București, pentru că este o schimbare de mandat. (...) Veniturile Primăriei București în 2020 sunt în jur de 3,5 miliarde de lei, acesta e bugetul. Încasările în septembrie sunt aproape 99%. Deci au fost venituri la Primăria Municipiului București. Sunt două cheltuieli importante despre care s-a vorbit: subvenția la energie termină și subvenția la transportul în comun. (...) Bugetul a avut aceste sume prinse pe trimestre. (...) Energia termică a fost plătită doar 331 de milioane de lei până în septembrie, din 935 de milioane, deci o treime. Iar la transportul public doar 624 de milioane din 1,5 miliarde. (...) Bani au fost trimiși la Primărie, sunt sume mai mari decât în 2019. (...) M-am uitat și la datorii. Aici situația arată rău, arată clar o administrare proastă a banului public. (...) De exemplu, în acest moment PMB are datorii către ELCEN și RADET de 837 de milioane de lei. (...) Primăria Capitalei este în administrarea Direcției Generale a Adminsitrației Finanțelor București. (...) ”