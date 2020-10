Florin Cîțu a anunțat noi măsuri de ajutor pentru angajatorii afectați de pandemie: Firmele cu datorii, iertate încă un an

”Acordarea posibilității autorităților locale de a introduce scutiri de la plata impozitului. Pentru acordarea acestor facilități, se stabilește data de 21 decembrie 2020 până la care proprietarii clădirilor au obligația să depună o cerere de scutire de 50% la plata impozitului”, a anunțat Florin Cîțu, joi seara, după ședința de Guvern.

O altă veste pe care ministrul a făcut-o publică a fost referitoare la Comisia Europeană, care a transmis o nouă modificare de prelungire a cadrului temporar. Astfel că toate scehemele de garanții pot fi prelungite până în 2021.

”Aceasta inseamna ca masurile pe care le-am luat in acest an, IMM Invest, cele pentru companii mari, toate schemele de garantii, pot fi prelungite si in 2021. Stim foarte bine ca acest cadru temporar era pana la 30 iunie 2021. Putem sa mergem dupa aceasta perioada si se propune si introducerea unui instrument de sprijin pentru a compensa o parte din costurile fixe neacoperite ale intreprinderilor cu activitate comerciala redusa din cauza focarului de Covid-19. In continuare, si in 2021, daca o sa fie nevoie, vom veni cu suplimentarea acestor programe, cu suplimentarea garantiilor si extinderea perioadei in care pot fi derulate aceste programe”, a explicat ministrul.