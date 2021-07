Premierul aduce noi lămuriri cu privire la proiectul pentru românii care nu se grăbesc să iasă la pensie. Angajații vor fi stimulați să lucreze până la 70 de ani, iar, în această perioadă, banii direcționați spre fondul de pensie vor fi suplimentați progresiv.

"Există discuții despre încurajare, eu aș spune că ar trebui să fie o stimulare, nu este o decizie luată, dar ca principiu este ok, o să stimulăm progresiv, mai puțin în primul an, mai mult ulterior. Dar nu e o decizie luată, trebuie să ne uităm ce înseamnă asta pentru impactul bugetar, dar principiul e ok", a declarat Florin Cîțu.