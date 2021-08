„Despre rectificare: așa cum am spus și cum este în legea aprobată, ministerele care nu au o execuție bună pot fi ajustate sumele cu până la suma pe care nu au reușit s-o cheltuie. Am spus că nu sunt mulțumit de execuția bugetară, iar situaţia e aproape la toate ministerele.

Vreau să fie foarte clar: nu ne batem joc de banii românilor. Cine nu a cheltuit banii până acum trebuie să vină cu explicații foarte clare. Am auzit pe surse că unii miniștri spun că au avut o execuție foarte bună. Nu poţi spune asta când ai execuţie zero.

Nu pot lua în serios propuneri de suplimentare sau realocare de 40 de miliarde de lei, când sunt 20 de miliarde de lei necheltuiţi. Aceasta este realitatea. Trebuie să ţinem cont că deficitul trebuie să rămână la la 7,16% din PIB sau mai mic. Reuşim cu rectificarea să ducem deficitul de la 82 de miliarde la 80 de miliarde. Eu am dat informaţiile doar preşedinţilor de partid, dar văd că au ieşit şi în spaţiul public.

Miniștrii trebuie să vină să prezinte execuția bugetară, câțiva au prezentat. În comunicat de presă, conferință.... Încă îi aștept să prezinte, dacă nu o prezint eu”, a spus Florin Cîțu, după ședința de Guvern.