„În următoarele 45 de zile voi prelua Ministerul Finanțelor Publice și îi asigur pe partenerii noștri internationali ca vom continua reformele asa cum le-am pus in programul de guvernare”, a anunțat Florin Cîțu, joi seară, la Craiova.

Filmul demiterii lui Alexandru Nazare, prezentat de Florin Cîțu

Premierul a descris și pașii parcurși pentru demiterea lui Alexandru Nazare.

„Am făcut ce am promis, că voi face o analiză a tuturor ministerelor. Și era normal să încep cu analiza ministerului unde eu am propus ministrul. Decizia am luat-o marți, când i-am spus dlui ministru să își dea demisia, am anunțat liderii coaliției ,aseara m an ca nu s i da demisia si am continuat cu planul de revocare. (...) Este important ca proiectele de la Ministerul Finanţelor să continue într-un ritm alert, pentru că este nevoie de ele pentru România”, a declarat Cîțu.

Premierul a mai declarat că a anunțat membrii coaliției marți despre demiterea lui Alexandru Nazare, „i-am anunțat și astăzi. Am anunțat coaliția inainte, nu a existat nicio discuție in contradictoriu nicăieri”.

Despre demiterea lui Alexandru Nazare, premierul a negat că ar avea legătură intervențiile politice.

„Contează cel mai mult ca echipa guvernamentală să performeze, nu este vorba despre numele unui ministru X sau Y, este vorba despre toată echipa, iar resposabilitatea mea în faţa românilor este ca toată echipa să performeze. Și atunci când văd că avem undeva dificultăţi în a performa nu voi da înapoi pentru a lua decizia cea mai bună pentru români”, a mai afirmat Cîţu.

„Dl ministru Nazare este în filiala Prahova, care nu si-a arătat până acum niciun fel de sustinere. Nu despre asta e vorba, eu am spus echipa guvernamentală. (...) E important ca toți miniștrii să aibă performanță la superlativ. În momentul în care cineva nu o are, eu nu mă sfiesc să fac aceste schimbări. E vorba de întregul Guvern”, a explicat Florin Cîțu.

Despre alte posibile remanieri, Florin Cîțu a declarat jurnaliștilor, joi seară, la Craiova, că „eu fac analiză, și în momentul în care am o analiză, voi anunța. Doar în momentul în care cineva nu performează... În momentul acela eu voi anunța decizia respectivă”.