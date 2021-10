"Am fost prea indulgent cu amatorismul acestor miniștri, trebuia să îi fi demis de mult timp și poate azi aveam câțiva km de autostradă, poate nu eram în situația asta cu pandemia. Am tolerat o echipă de incompetenți mai mult decât era cazul. Nu voi mai permite așa ceva", a afirmat Cîțu in discursul în plen.

"USR și-a bătut joc de sistemul de sănătate. Au avut bani, au avut tot ce au dorit, dar nu au pregătit valul 4. Este un atentat la sănătatea românilor, un gest criminal. Ați sabotat șansa dreptei de a avea o guvernare stabilă, ați mers alături de antisemiți și neonaziști" i-a mai acuzat premierul pe foștii parteneri.