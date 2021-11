Florin Cîţu spune că rectificarea bugetară n-ar trebui să aibă un deficit mai mare de 7%.

„Am văzut rectificarea bugetară, menţinem deficitul peste 7%, am văzut că se alocă nişte sume în fondul de rezervă, se mai alocă nişte sume ... nu am văzut în detaliu, doar ce a fost prezentat. Cred că sunt unele cheltuieli care nu trebuiesc făcute acum, dar e decizia noului guvern. Proiectul de rectificare nu a fost făcut de noi, noi am lăsat parametrii, dar acest proiect cu 7,13% a fost făcut de noul ministru de Finanţe. Ştiu că se vor da mai mulţi bani la subvenţia pentru Metrorex şi CFR Călători, deşi acolo am spus de la începutul anului că fără o reformă nu mai dau bani. (...) am ţinut sub control aceste cheltuieli şi la rectificarea din vară, văd că acum se duc câteva sute de milioane şi către Metrorex şi către CFR Călători", a declarat Florin Cîţu.

„Nu este nicio nemulțumire, dar trebuie să o vedem și noi în coaliție înainte”, a menționat Florin Cîțu.

CINE PRIMEȘTE BANI LA RECTIFICARE

Ministerul Finanțelor: + 5,17 mld. lei (din care Fond de rezervă + 720 mil lei)

Ministerul Sănătății: + 2,45 mld. lei

Ministerul Muncii: + 2,2 mld. lei

Ministerul Justiției: + 822,9 mil. lei

Mnisterul Dezvoltării: + 210,5 mil. lei

Ministerul Educației: + 100 de mil. lei

Ministerul Afacerilor Interne: + 22,2 mil. lei



CE BANI PRIMESC SERVICIILE DE INFORMAȚII

SRI: + 16 mil. lei

SIE: + 2,95 mil. lei

STS: - 4,89 mil. lei

SPP: - 17 mii lei



T: CE MINISTERE PIERD BANI

Ministerul Agriculturii: - 2,31 mld. lei

Ministerul Transporturilor: - 757,2 mil. lei

Ministerul Economiei: - 156,4 mil. lei

Ministerul Energiei: - 72,7 mil. lei

Ministerul Afacerilor Externe: - 20 mil. lei

Ministerul Apărării Naționale: - 18 mil. lei