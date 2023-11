Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a admis că există o problemă de imagine a partidului din cauza lui Florin Cîțu şi a precizat că PNL va vota pentru ridicarea imunităţii parlamentare în cazul acestuia.

„Este o chestiune pe care am discutat-o în prima zi cu domnul Florin Cîţu şi consider că este o chestiune de onoare. Onoarea este personală şi sper să se ducă până la sfârşit. (...) Este doar o chestiune de onoare care nu ţine doar de persoana cuiva anume, indiferent cum se numeşte şi ce funcţie are, este o chestiune care lasă avantajele sau aspectele personale de-o parte şi trebuie să vadă interesul partidului”, a declarat preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, la Senat.

„Florin Cîţu a fost preşedintele PNL, este membru al Partidului Naţional Liberal şi sigur că există o problemă de imagine, dar PNL, aşa cum a procedat de fiecare data, deci şi în această situaţie, va vota pentru ridicarea imunităţii parlamentare astfel încât să lăsăm justiţia să-şi facă datoria”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Întrebat ce va face dacă Florin Cîțu nu va demisiona, Nicolae Ciucă a spus că decizia finală va fi luată de conducerea PNL.

„Dacă nu va renunţa la această situaţie, este un subiect de analiză la nivelul conducerii partidului şi a Biroului Politic National, la nivelul grupului senatorilor PNL, pe care o vom lua ulterior. Discutăm toate aceste chestiuni, le analizăm şi luăm decizia”, a explicat Nicolae Ciucă.

Florin Cîțu a rămas fără imunitate, miercuri, după votul dat de senatori în urma cererii DNA de urmărire penală pe numele său în dosarul achiziției vaccinurilor în timpul pandemiei. Alături de Florin Cîțu, DNA a cerut urmărirea penală și în cazul foștilor miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.