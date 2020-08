Florin Cîțu: "Alocațiile vor fi dublate" - Parlamentarii sunt îndemnați să-și doneze veniturile pentru a avea bani la buget

„Alocaţiile vor fi dublate, asta e promisiunea pe care o fac, dar în etape. Foarte multe dintre aceste cheltuieli sociale se fac în etape. În acelaşi timp, le spun parlamentarilor care tot votează astfel de legi în România anului 2020 într-o criză economică globală să găsească o altă ţară în Uniunea Europeană sau în lume care face astfel de eforturi în această perioadă, să crească alocaţii, să crească pensii, să aloce suplimentar pentru sporuri. În Germania, statul întârzie plăţile către foarte multe companii care au furnizat echipamente sanitare în perioada de criză din cauza acestor costuri mari şi probleme la buget. Poate că ar trebui ca dintre parlamentari să mai doneze din venituri să putem să avem la buget mai mulţi bani să dublăm alocaţiile. Eventual, cei care au votat să facă acest efort. Atunci, ar fi un demers credibil, dar să votezi o lege fără să dai o sursă de finanţare, asta este populism. Arată ce au făcut din primul moment socialiştii de la PSD. Din primul moment în care au intrat în Opoziţie, nu au făcut decât să aprobe pe bandă rulantă legi care ar fi aruncat în aer bugetul României, în 2020, într-o situaţie de criză. Nu mai spun de faptul că au vrut să voteze împotriva prelungirii stării de urgenţă, în frunte cu preşedintele interimar, etern interimar se pare, ceea ce a fost un gest criminal din partea lor”, a afirmat Cîţu, prezent la o televiziune de știri.

El a mai adăugat că legea care dublează alocaţiile în 2020 este neconstituţională, deoarece a fost votată în Parlament fără să existe prevăzută o sursă de finanţare.

„Nu e vorba că nu sunt bani (pentru alocaţii, n.r.), dar ar trebui să vorbim despre această lege care a dublat alocaţiile în 2020, că este o lege neconstituţională, deşi nu a atacat-o nimeni la Curtea Constituţională, pentru că a trecut prin Parlament fără să aibă sursă de finanţare. Această lege a fost votată prin Parlament, ca şi Legea pensiilor, fără să aibă sursă de finanţare. Totuşi, chiar în situaţia în care ne aflăm astăzi, când trecem printr-o criză economică globală, în situaţia în care economia a fost închisă două luni pentru a-i ţine pe români sănătoşi, în care veniturile la buget au scăzut, am găsit resurse de a creşte alocaţiile cu 20%. În acelaşi timp, tot în acest an, au fost alocate resurse suplimentare pentru părinţii care stau acasă cu copiii şi am prelungit această măsură şi pe perioada vacanţei. Dar pentru acest an, eu zic că efortul de 600 de milioane de lei pentru creşterea alocaţiilor cu 20%, sunt bani care nu au fost niciodată în buget, pentru că legea a fost aprobată fără sursă de finanţare”, a subliniat oficialul.