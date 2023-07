Compania SC Ydail Construct SRL, cu sediul în Turceni, județul Gorj, a fost înființată în 2002 de Ion Iordache și soția acestuia, iar obiectul de activitate era, la vremea aceea, de exploatări forestiere. Ulterior, firma a fost preluată de fiul lor, Alexandru Iordache, iar între timp și-a schimbat obiectul de activitate în construcții. În prezent, firma are în derulare cu statul contracte de peste 300 de milioane de lei, fiind selectată de mai multe primării din județul Gorj pentru reabilitarea drumurilor publice. Contactat de Realitatea PLUS, liberalul Ion Iordache susține că este doar o coincidență că fiul său câștigă contracte cu statul.

„Nu este conflict de interese din pacate in ultimii ani, de cand sunt in politica firma de la un an la altul a avut cifra de afaceri mai mica si imi reproseaza copiii treaba asta ca intampina probleme unde merg ca eu doar le incurc afacerile”, a declarat Ion Iordache pentru Realitatea PLUS.

Reporter: Este o coincidență că fiul dvs câștigă contractele ac?

„Nu are legatura, inainte sa fiu parlamentar avea mai mare cifra de afaceri, e cea mai mare firma din judetul Gorj .

Nu inteleg unde este problema, pentru cea mai mare firma e foarte mica sumă”, a mai spus Ion Iordache pentru Realitatea PLUS.

DECLARAȚIE DE INTERESE - ION IORDACHE (8 iunie 2023)

Potrivit declarației de interese a senatorului PNL Ion Iordache, firma la care este asociat fiul său are în derulare doar în prezent nu mai puțin de zece contracte, unele câștigate prin licitație deschisă, alte contracte fiind atribuite direct companiei.

Unul dintre contracte este încheiat cu Primăria din Turceni prin licitație deschisă, iar suma câștigată doar din această afacere este de peste 19 milioane de lei. Potrivit declarației de interese a senatorului PNL, firma fiul său a mai câștigat și alte licitații cu Consiliul Județean Gorj, CNAIR București sau primării din alte comune. În total, valoarea totală se ridică la peste 300 de milioane de lei.

Ion Iordache este la primul mandat de parlamentar din partea PNL.

DECLARAȚIE DE AVERE - ION IORDACHE (8 iunie 2023)

Potrivit declarației de avere, acesta deține zeci de terenuri, centre comerciale, proprietăți dar și mașini de epocă. Tot în document liberalul și-a declarat bijuterii în valoare de 140.000 lei dar și ceasuri de 42.000 de euro.