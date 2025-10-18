Cu alte cuvinte, potrivit Termene.ro, la aceeași adresă din Sectorul 1 au sediul social peste 2.100 de societăți comerciale. Atenție, vorbim despre o casă cu doar 4 camere. Descoperirea halucinantă a fost făcută în urmă cu puțin peste două luni, iar ANAF a demarat o amplă acțiune de verificare, în urma căreia a promis că va lua măsuri ferme.

După intervenția specialiștilor de la Distrigaz care au pus sigiliul, locatarii din blocul care a explodat în cartierul bucureștean Rahova spun că au apelat la firma AMPC Gaz. În seara anterioară exploziei, angajații firmei sunt cei care au rupt sigiliul și au deschis robinetul fără să verifice apartamentele, spun oamenii. Mai mult, ar fi cerut 1.500 de lei pentru intervenție. Pentru că au fost refuzați, au închis din nou robinetul și au plecat, transmit locatarii. Pe internet firma își face reclamă pe toate căile.

Firma a refuzat să intervină că nu erau montate detectoare de gaz în bloc



Locatarii spun că AMPC Gaz a refuzat să intervină pentru că în bloc nu erau montate detectoare de gaz pe coloană, aspect susținut și de reprezentanții firmei. Cu toate acestea, într-o declarație pentru presă, o angajată i-a contrazis pe locatari și spune că muncitorii AMPC Gaz nu s-a atins de instalația de gaz și nu au rupt sigiliul. Jurnalista Realitatea PLUS Alexandra Nistorescu a încercat să obțină un punct de vedere, însă fără succes.



Firma AMPC Gaz are sediul pe strada Argentina, într-o casă cu 4 camere, denumită de presă „cuib de fantome”. În total, în aceeași locuință au sediul 2.114 societăți comerciale. ANAF a demarat controale ample, având în vedere că în astfel situații se află de obicei firme cu datorii la stat sau întregi rețele care fac evaziune fiscală.



ANAF a transmis că va aplica măsuri ferme. Printre acestea se numără declararea în inactivitate fiscală și chiar sesizarea organelor de urmărire penală în cazul în care se confirmă activități frauduloase sau infracționale.