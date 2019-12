Firea, către Orban: „Cu melodii la mandolină și alcool nu se repară țevile RADET!”

Orban a acuazt-o pe Firea că a aruncat sute de milioane în societăți care nu fac nimic și unde și-a angajat clientela. Pe de altă parte, Gabriela Firea acuză PNL că a risipit banul public și îi transmite lui Ludovic Orban că reţeaua de termoficare nu se repară cu "melodii la mandolină".

„Ca să vedeți cât de proastă pregătire are domnul Orban. Este un premier superficial. (...) 15 ani de zile PNL a condus RADET. Am gasit jale, iar acum in 3 ani eu trebuia sa rezolv tot. (...) Îmi pare rău să-i spun dl Orban, dar cu melodii la mandolină și alcool nu se repară țevile RADET-ului! (...) Normal ar fi ca și Guvernul să contribuie (cu bani pentru repararea rețelei de termoficare - n.red.) (...) Ei sunt acum la butoane. Să rezolve problemele, pentru care PSD a fost dat jos. ”, a mai spus Firea, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Premierul a criticat, duminică, investițiile de „sute de milioane" în companiile municipale care „nu fac nimic", subliniind că rezultatele mandatului Gabrielei Firea sunt "egale cu zero".

Firea îl mai acuză pe Orban, și pe liberali, că singurul scop este înlăturarea ei de la Primărie, nu binele bucureștenilor.

„Premierul Orban a fost întrebat despre pensii, salarii, investiții, atragerea investitorilor români și străini, și în loc să răspundă pentru mandatul său (...) A stat in fata jurnalistilor (premierul - n.red.) și s-a gândit o fracțiune de secundă și a zis: Trebuie s-o schimbăm pe Gabriela Firea de la Primăria Capitalei!”, a susținut Firea.

Edilul a acuzat PNL de risipă de bani și de favorizare clientelei chiar de către Orban pentru situația de azi a Primăriei. Și se plânge că Orban vrea să o dea jos de laPrimărie pentru că este un candidat redutabil pentru municipalitate. Firea a anunțat că va candida pentru al doilea mandat pentru București.

„Îi răspund punctual: în ceea ce priveste companiile municipale, menirea lor e de a proteja banul public, bugetul bucureștenilor, de a face economiii, pentru că PNL la Primăria Capitalei a făcut foarte mare risipă de bani, favorizând 4-5 firme private, care doar acelea câștigau an de an licitațiile, prețurile erau foarte mari , tarifele ridicate iar calitatea serviciilor foarte proaste. (...) Componente achiziționate pentru semaforizarea din Capitală de 50 de ori mai scumpe erau livrate Primăriei decât erau in realitate. (...) Cele 20 de companii municipale care au înlocuit administrațiile existente , cele care organizau licitațiile, cu favorizarea unor companii, unele din ele prin managerii lor și prin patronii lor prieteni chiar cu dl Orban. (...) Practic, prin faptul că am îndepărtat aceste căpușe peneliste de la Primăria Capitalei, acum domnul Orban vrea să le aducă înapoi. Și cum? Înlăturându-mă pe mine, incorect, așa dorește, de la Primăria Capitalei! Vorbește și cu apropiații săi și spune că știe că nu mă poate învinge un candidat PNL sau de la alt partid și s-au gândit probabil să manipuleze, să dezinformeze, să-mi facă dosare, să facă tot felul de anchete”.

Despre acuzațiile premierului cu angajările numeroase din companiile înființate, Firea spune că „este o aberație ceea ce spune dl Orban că s-au făcut angajări peste angajări și s-au dat bugete peste bugete. Domnia sa ori minte știind adevărul, ori nu știe adevărul, și atunci îi recomand să se informeze (...) Dl Orban are ceva împotriva companiei nou-înființate de consolidări?! În 20 de ani nu s-a conslidat nimic î nBucurești (...) Haideți să închidem compania de consolidări și să rămână clădirile cu bulină și să se dărâme la primul cutremur că așa vrea dl Orban!”.

Peste 40 de mii de angajați în Primărie și companiile municipale. Buget total de 600 de milioane de euro

Întrebată despre număriul angajaților și bugetul total al companiilor, Firea a spus că „în Primăria Capitalei sunt 850 de angajați, în subordonatele Primăriei sunt 40 de mii de angajați care erau și anterior, nu i -a angajat Gabriela Firea! (...) Bugetul Primăriei Capitalei și al subordonatelor este de maximum 600 de milioane de euro, nu 1-2 miliarde de euro, cât spune dl Orban (...) Din nou e o dezinformare, pentru că ce spune dl Orban e clar că nu citește decât postările de pe Facebook, cu acele aberații că că s-au tansferat capitaluri foarte mari, sute de mii de euro. Nu este adevărat! Sunt minciuni sfruntate!”, a mai spus Firea.