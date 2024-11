"Nașa Mihaela a fost soția nașului meu, Silviu Prigoană. Ei au fost cununați religios, ca să înțeleagă toată lumea, pe data de 8 martie 2016, la Constanța.

Nu au fost cununați cu acte, dar nașul meu a ținut foarte mult să se căsătorească religios.

Toată lumea zice că a fost cel mai mare ateu, nu-i adevărat. Drept dovadă s-a dus în biserică cu nașa mea, Mihaela, femeia cu care a fost ultimii 10 ani din viață si pe care a iubit-o foarte mult.





El era de obicei mai dur, așa, mai direct. Ultimele 3 săptămâni a fost total schimbat. Era bun cu toată lumea. Îi spunea nașei <<Dacă aș mai trăi încă o viață, tot cu tine aș vrea sa fiu>>", a declarat Angela Rusu, fina lui Silviu Prigoană.



"Ii placeau cateva locuri acolo, in Brasov. Una dintre locatii a fost Biserica Neagra. Eu nu m-am dezlipit de domnul Silviu Prigoana nici macar o clipa din momentul in care am preluat trupul pana s-a intamplat inhumarea", a povestit Gabriela Lucutar, antreprenoare, supranumită "Regina Întunericului".