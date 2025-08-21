Cei doi trăiau o poveste de dragoste interzisă, iar familiile lor au încercat în mai multe rânduri să îi despartă.

Șocant este că fata a fugit de mai multe ori de acasă pentru a fi împreună cu tânărul de 18 ani. Chiar înainte de a pleca spre moarte, ea i-a spus tatălui ei că îl iubește. Conform apropiaților, aceasta ar fi făcut și un test de sarcină înainte de tragedie.

Factorii care au dus la gestul extrem al tinerilor

Sunt informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii. Familiile celor doi tineri care și-au pus împreună capăt zilelor pe autostradă nu-și pot reveni din șoc. Marian avea 18 ani și era din Buzău, iar Georgiana avea 14 ani și locuia în Giurgiu. Mama băiatului a povestit cu lacrimi în ochi că adolescenta a fugit de mai multe ori de acasă și că a găsit-o alături de fiul ei.

Poliția a fost sesizată, iar din cauza vârstei celor doi autoritățile au deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate și viol. Cu toate acestea, dosarul a fost clasat pentru că diferența de vârstă dintre cei doi nu încălca legea. Totuși, oamenii legii au continuat să facă verificări.

Într-un final, Marian a rămas alături de Georgiana în casa ei. Speriați de autorități, părinții fetei au insistat ca el să se întoarcă acasă și să își găsească un loc de muncă. Discuția s-ar fi repetat inclusiv în ziua tragediei.

Cu doar câteva ore înainte de momentul fatidic, Marian a publicat pe rețelele de socializare un mesaj tulburător, în care anunța că va muri la ora 5. Din dorința de a-i fi alături, fata l-a urmat. Înainte să plece, adolescenta și-a îmbrățișat tatăl și i-a spus că îl iubește. Mai mult, bărbatul i-a lăsat bani și a rugat-o, parcă simțind ce urma, să nu plece de acasă.

Specialiștii spun că atât tinerii și părinții lor ar fi avut nevoie de consiliere psihologică și sprijin. Din păcate, transmit experții, se pare că s-a preferat ignorarea problemelor, în speranța că ele vor dispărea, o atitudine extrem de dăunătoare.