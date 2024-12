Pe baza estimărilor, „Sonic 3” a avut un uşor avans în timpul weekendului tradiţional (38 de milioane de dolari între vineri şi duminică; 59,8 milioane de dolari din 3.769 de săli de cinematograf de miercuri, din ziua de Crăciun), în timp ce „Mufasa” a ocupat primul loc în cele cinci zile (37,1 milioane de dolari între vineri şi duminică; 63,9 milioane de dolari din 4.100 de săli de cinematograf de miercuri).

„Mufasa” îşi revine după un început dificil la box office-ul naţional, unde filmul cu buget de 200 de milioane de dolari a pierdut în faţa lui „Sonic the Hedgehog 3” în weekendul de lansare, cu doar 35 de milioane de dolari. Criticii nu au apreciat prea mult filmul, dar publicul a fost receptiv, astfel că „Mufasa” a început să aibă succes la cei veniţi cu familia în săli, în preajma Crăciunului. Până în prezent, prequel-ul „Lion King” a avut încasări de 111 milioane de dolari în America de Nord şi 328 de milioane de dolari la nivel global, după nouă zile în cinematografe. Atât timp cât impulsul se poate menţine, Disney va continua seria de box-office 2024 cu „Inside Out 2”, „Deadpool & Wolverine” şi „Vaiana 2”. După cinci weekenduri, „Vaiana 2” a acumulat 882,5 milioane de dolari la nivel mondial şi pare să treacă de pragul de 1 miliard de dolari în noul an.

„Sonic the Hedgehog 3” a generat până în prezent 137,5 milioane de dolari la nivel naţional şi 211 milioane de dolari la nivel mondial. Susţinută de recenzii pozitive şi scoruri de audienţă puternice, cea de-a treia aventură animată despre un demon al vitezei antropomorf albastru este pe cale de a-şi depăşi predecesorii, originalul „Sonic the Hedgehog” din 2020 (148 de milioane de dolari pe piaţa internă, 319 milioane de dolari în întreaga lume) şi continuarea din 2022 „Sonic the Hedgehog 2” (190 de milioane de dolari pe piaţa internă, 405 milioane de dolari în întreaga lume). Producţia celor trei continuări a costat 122 de milioane de dolari. Un al patrulea film este deja în lucru.

Două filme noi - remake-ul „Nosferatu” de la Focus Features şi filmul biografic „A Complete Unknown” despre Bob Dylan de la Searchlight - au început în forţă în perioada extinsă a sărbătorilor. Ambele filme au fost bine primite de critici.

„Nosferatu”, regizat de Robert Eggers şi cu Bill Skarsgård în rolul contelui Orlok, a debutat pe locul al treilea, cu 21,1 milioane de dolari în weekendul tradiţional şi 40,3 milioane de dolari în primele cinci zile de la lansare. Studioul a raportat că 40% din spectatori şi-au cumpărat bilete cu o zi înainte de a vedea filmul, prin urmare „Nosferatu” aproape că a dublat aşteptările de 25 de milioane de dolari pentru început. Povestea gotică clasificată R, despre un vampir terifiant care urmăreşte o tânără bântuită, a costat aproximativ 50 de milioane de dolari pentru a fi produsă.

„A Complete Unknown”, cu Timothée Chalamet în rolul compozitorului piesei „Like a Rolling Stone”, s-a clasat pe locul şase, cu 11,6 milioane de dolari în weekend şi 23,2 milioane de dolari peste aşteptări în primele cinci zile. Pentru Searchlight, aceasta este al doilea cel mai profitabil debut din istoria studioului, după „Notorious” din 2009 (20,4 milioane de dolari în weekendul tradiţional). Acest film biografic muzical cu rating R a avut un buget de peste 70 de milioane de dolari. Din fericire, Chalamet şi-a consolidat statutul de vedetă cu succesele din „Wonka” şi „Dune: Part Two”, în timp ce filmele axate pe muzicieni celebri, precum „Bob Marley: One Love”, „Elvis” şi „Bohemian Rhapsody”, au făcut furori pe marele ecran.

„Wicked” de la Universal şi „Vaiana 2” de la Disney au completat top 5.

„Wicked”, pe locul patru, a adăugat 19,4 milioane de dolari în weekendul tradiţional şi 31,7 milioane de dolari în cele cinci zile, ajungând la un total de 424 de milioane de dolari pe piaţa internă şi 634 de milioane de dolari la nivel mondial. „Vaiana 2”, pe cinci, a adunat 18,3 milioane de dolari în weekendul tradiţional şi 28,3 milioane de dolari în perioada Crăciunului, ajungând la un total de aproape 395 de milioane de dolari în America de Nord.