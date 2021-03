Ioan Caraus a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru lipsire de libertate si a fost obligat de judecatori sa ii echite victimei daune morale de 30.000 de lei. Ulterior, barbatul a contestat decizia, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Iasi. Apelul a fost respins, iar magistratii ieseni l-au condamnat pe Ioan Caraus prin sentinta definitiva joi, 18 martie, potrivit bzi.ro.

Fetita de 10 ani a mers cu mama ei la Gradina Publica a municipiului Barlad in 22 august 2020, in jurul orei 18:00. Au mers la un magazin alimentar din zona, iar copilul si-a asteptat mama afara. Barbatul a abordat-o cand a iesit din magazin, intreband-o daca este cersetoare si ce varsta are.

Cu toate ca i-a spus ca are 10 ani, barbatul i-a cerut sa il insoteasca la cabana lui. Desi a refuzat, Ioan Caraus a prins-o de mana si a tarat-o dupa el. Potrivit anchetatorilor, minora nu ar fi tipat sau cerut ajutorul deoarece i-a fost frica ca barbatul o sa scoata o arma, acesta spunandu-i ca a fost politist.

Totul s-a terminat cand fetita l-a vazut pe unchiul ei fugind spre el. Initial, agresorul a spus ca a vrut sa o salveze de niste rapitori, dar apoi a spus ca a crezut ca este prostituata.

"La cabana mea, de-a lungul timpului, au fost mai multe fete cu diferite varste, cuprinse intre 18 si 22 de ani. Cu acele fete ma intalneam des, veneau la mine si le faceam cafele. Am intretinut relatii sexuale la cabana cu fete pe care le chem doar eu, la cererea mea. Eu pe fata asta o consider o parasuta, care a fost bagata la inaintare de niste pesti!", a sustinut Ioan Caraus in fata oamenilor legii, conform sursei citate.