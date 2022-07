Gândit a fi un eveniment anual, Festivalul a cuprins anul acesta nu mai puțin de șapte probe sportive: alergare pe potecă, alergare pe șosea, ciclism montan, cursă cu obstacole, orientare sportivă, cursa copiilor și cursa persoanelor cu dizabilități. Probele au fost configurate în așa fel încât să pună în vedere frumusețea și patrimoniul cultural al orașului moldovean, Palatul Culturii, Bulevardele Ștefan cel Mare și Sfânt și Copou sau Parcul Expoziției precum și obiective moderne, precum Palas Mall sau complexul rezidențial Greenfield Copou. De altfel, Iașiul a obținut recent titlul de ”Destinația turistică a anului 2022” în România, iar Festivalul din weekend-ul trecut a pus orașul și pe harta turismului sportiv.

Pe lângă probele sportive propriu-zise, pe parcursul celor trei zile au fost organizate work-shop-uri sportive și proiecții de filme și documentare. În total, probele sportive pentru adulți au avut peste 500 de participanți înscriși, iar 300 de copii s-au înscris la proba dedicată lor.Peste 160 de voluntari au avut grijă de buna desfășurarea a evenimentului și alte câteva mii de spectatori au încurajat sportivii în fiecare dintre cele trei zile ale festivalului. Clasamentul general al competițiilor precum și timpii obținuți de sportivi pot fi consultate pe http://festivalulsporturilor.ro și pe pagina oficială de Facebook a festivalului.

”Alături de IMPACT Developer & Contractor am reușit să organizăm un eveniment de amploare, într-o zonă cu totul nouă pentru noi, dar o zonă cu un potențial sportiv enorm. Succesul evenimentului s-a datorat, pe de o parte, experinței de peste 13 ani pe care o are echipa noastră în organizarea unor evenimente sportive de mari dimensiuni, precum Marathon7500 - unul dintre cele mai grele concursuri de alergare montană din România, și, pe de altă parte, sprijinului pe care l-am obținut din partea IMPACT Developer & Contractor. Datorită lor am putut să livrăm un eveniment care a ridicat etalonul evenimentelor de profil din România.”, a declarat Silviu Bălan, organizatorul principal al evenimentului.

În continuare, în seria ”Evenimentelor cu Impact” susținute de IMPACT Developer & Contractor, va avea loc Festivalul Sporturilor Greenfield Băneasa în perioada 16-18 septembrie.

”Ideea Festivalului Sporturilor a luat naștere din dorința noastră de a dezvolta comunități sustenabile, iar stilul de viață sănătos, socializarea de calitate sunt esențiale pentru bunăstarea membrilor comunității”, spune Gheorghe Iaciu, acționarul principal al sponsorului principal al Festivalului, IMPACT Developer & Contractor, la rândul lui un practicant pasionat al mai multor sporturi.