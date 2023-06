Victima avea 82 de ani si se afla pe o banca in apropierea copacului prabusit. Langa ea se afla stranepoata sa impreuna cu o fetita.

In momentul in care copacul a inceput sa se incline, cele doua fetite au reusit sa se fereasca. Nu la fel si femeia, care a fost surprinsa sub greutatea copacului prabusit.

Aceasta a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.

"In jurul orei 17:30 am intervenit pentru acordarea primului ajutor, pentru o persoana in varsta de 82 de ani, ranita de caderea unui copac, in Parcul IOR. Victima a fost gasita in stare de constienta, prezenta hemoragie la nivelul unui membru inferior.

Ulterior, aceasta a fost transportata la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti de un echipaj SABIF.

Resurse ISUBIF alertate: 2 SMURD, Moto SMURD, 1 autospeciala de stingere", a transmis un oficial ISU.

Politia investigheaza cauzele prabusirii copacului.

Imagini de la locul producerii incidentului au fost postate pe un grup de Facebook din Sectorul 3 al Capitalei, acolo unde se afla Parcul IOR.