Femeie moartă de COVID-19, înmormântată de familie, fără să anunțe autoritățile. Care au fost repercusiunile

Intamplarea socanta s-a produs in localitatea Telita din judetul Tulcea, unde o femeie de 66 de ani a murit rapusa de virusul Sars-CoV-2.

Femeia avea mai multe boli si brusc a inceput sa acuze dureru in gat. Familia ei a chemat ambulanta iar medicii au considerat ca este suspecta de coronavirus si au testat-o. Desi avea simptome specifice, femeia a decis sa stea acasa si sa urmeze un tratament prescris de medici. Si mai garv este insa faptul ca a mers si la serviciu. Numai ca spre seara starea femeii s-a agravat, a inceput sa reactioneze din ce in ce mai greu, iar dupa cateva ore a murit.

In timp ce familia se pregatea de inmormantarea, reprezentantii DSP i-au contactat pentru a-i instiinta ca pacienta care tocmai decedase era confirmata cu COVID-19. Cu toate acestea, familia a decis sa mearga mai departe cu pregatirile de inmormantare si sustine ca desi a cerut ajutor primarului si gropararilor nimeni nu le-a venit in ajutor. Nemultumite de acest lucru, fiicele femeii au postat pe Facebook intamplarea, iar in acest fel oamenii legii s-au autosesizat imediat.

Poltistii sustin ca dupa moartea femieii familia trebuia sa anunte la 112 si sa astepte sigilarea sicriului de catre autoritati, nicidecum sa o inmormanteze singuri. Mai mult, reprezentantii DSP spun ca au informat membrii familiei sa nu paraseasca locuinta, fiind suspecti de COVID. Acestia s-au ales acum cu dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.