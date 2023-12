Femeia înjunghiată de fostul iubit, notar public în județul Mureș, face mărturisiri cutremurătoare după mai bine de două săptămâni de când a fost atacată.

„El a zis că a venit să-mi aducă o amintire și am zis "ok, dar ce fel de amintire mi-ai adus?". "Îți arat imediat”. Îi tot ziceam "te rog frumos, urcă-te în mașină și hai să mergem". Căuta ceva în portbagaj și a venit în față, eu eram în mașină în față, când eu am dat să închid ușa el a scos cuțitul din geacă”.

Au urmat clipe de groază. Femeia povestește că a încercat să fugă, însă, cu mai multe răni și cu o hemoragie puternică a fost lipsită de putere.

„M-a plimbat cu mașina 3 ore și, așteptând să mor, mă întreba de ce nu mai mori odată. I-a sunat telefonul, era mama lui. Mama lui a auzit că eu strig și l-a întrebat ce s-a întâmplat, de ce e agitat, și el i-a zis "nu s-a întâmplat nimic, am fost până la Blaj la Cristina și i-am dat o palmă că a devenit foarte irascibilă". După aceea m-a dus la râul Mureș și a zis către mine "știi să înoți? Hai, dă-te jos din mașină să vezi dacă știi să înoți".

Suspectul ar fi mers în mașină cu victima mai mulți kilometri până când a oprit aproape de o cale ferată. Acolo, un echipaj de poliție a văzut mașina parcată și a vrut să facă o simplă verificare. Agenții și-au dat seama imediat că înăuntru este o femeie rănită.