Cu ajutorul Ministerului Afacerilor Externe și a misiunii diplomatice a României în Danemarca am ținut legătura cu instituțiile daneze și am reușit să repatriem nou-născutul în condiții de siguranță. Cu toții am fost surprinși să vedem că starea de sănătate a băiatului era una foarte bună, contrar spuselor inițial în Danemarca.