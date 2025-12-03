Aceștia estimează o majorare minimă de aproximativ 5% pentru consumatorii casnici, ceea ce ar putea aduce o creștere de câteva zeci de lei în factura lunară a unui apartament cu centrală pe gaze.

Schema de plafonare și compensare a prețurilor la gaze este în vigoare până la 31 martie 2026 și a fost instituită pentru a tempera efectele crizei energetice.

În prezent, prețul reglementat pentru achiziția gazelor este de circa 120 lei/MWh, la care se adaugă costuri pentru înmagazinare, dar de la 1 aprilie prețul va urma nivelul pieței de aproximativ 170 lei/MWh. Această majorare va afecta factura finală, care include și tarife de transport, distribuție, TVA și alte taxe, conform Mediafax.

„Acum, noi, ca furnizor pentru clienții casnici și termoficare avem o achiziție reglementată la 120 lei/MWh – la care se adaugă partea de înmagazinare, de aproximativ 30 de lei, depinde de la portofoliu, la portofoliu – și ne așteptăm ca de la 1 aprilie să mergem la prețul pieței care undeva la 170 lei/MWh”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu presa de specialitate.

Conform AFEER, costurile totale pe care statul le-a suportat până acum pentru schemele de plafonare ajung la peste 27,5 miliarde de lei, bani folosiți pentru a acoperi diferența dintre prețurile plafonate și cele reale din contractele între furnizori și consumatori.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale este responsabil pentru decontarea ajutoarelor către consumatorii casnici, iar Ministerul Energiei gestionează schema pentru consumatorii non-casnici.

Astfel, consumatorii trebuie să se pregătească pentru o creștere a facturilor, fiindcă liberalizarea totală a pieței de gaze naturale va duce la creșteri semnificative ale prețului.

Pentru un apartament cu centrală pe gaz, o factură tipică de iarnă de circa 400 de lei ar putea crește la aproximativ 420 de lei sau mai mult, în funcție de tarifele și consumul efectiv.

„Într-o lună de iarnă, de exemplu, un apartament care are centrală, factura ar fi undeva la 400 lei, deci cu o creștere de 5%, aceasta ar ajunge cam la 420 de lei”, a exemplificat Laurențiu Urluescu, la solicitarea jurnaliștilor.