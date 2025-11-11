Atât Camera Deputaților, cât și Senatul au publicat, în premieră pe parcursul acestui an, cifre concrete referitoare la sumele cheltuite de parlamentari pentru deplasările oficiale efectuate în primele nouă luni ale anului 2025. Datele dezvăluie că Senatul a cheltuit, până la finalul lunii septembrie 2025, suma de 1.837.702,98 lei (peste 350.000 de euro) pentru călătorii externe și 889.720,59 lei pentru cele interne.

Printre cele mai costisitoare delegații ale senatorilor se numără participările la Sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a NATO din Statele Unite (unde au fost prezenți, printre alții, Mircia Chelaru și Daniel-Cătălin Zamfir) și la Reuniunea Comisiei politice a Adunării Parlamentare a Francofoniei în Vietnam (cu participarea lui Sorin Cîmpeanu).

Pe de altă parte, Camera Deputaților a comunicat cheltuieli externe de 1.700.646 lei în aceeași perioadă. Cea mai scumpă deplasare a deputaților a fost, de asemenea, la Sesiunea NATO, pentru care s-au alocat 111.919 lei, cu participarea unor deputați precum Alina Ștefania Gorghiu și Cristina Mădălina Prună.

Comparând cele două Camere, Senatul a avut cheltuieli totale mai mari, ajungând la aproape 2,73 milioane lei (externe și interne), față de cele 1,7 milioane lei cheltuite de Camera Deputaților pe deplasările externe. Parlamentul României precizează că toate aceste costuri, determinate în mare parte de participarea la întâlniri internaționale strategice, sunt decontate conform regulamentelor interne. Raportul final pe întregul an 2025 este așteptat în perioada următoare.