Discuțiile purtate în secret în Miami Beach luna trecută între o echipă americană condusă de afaceriști și un emisar al lui Vladimir Putin au dezvăluit amploarea neașteptată a unui plan de pace pentru Ucraina. Potrivit The Wall Street Journal, strategia vizează scoaterea economiei ruse din impas prin acorduri de miliarde de dolari, plasând companiile americane în fruntea listei pentru a obține dividende, înaintea concurenților europeni.

Actorii cheie și propunerile rusești

Negocierile s-au desfășurat la reședința din Miami a miliardarului Steve Witkoff (dezvoltator imobiliar și trimis special al lui Trump), cu participarea lui Jared Kushner (ginerele președintelui) și a lui Kirill Dmitriev (șeful fondului suveran de investiții al Rusiei și negociatorul ales de Putin).

Dmitriev a promovat un plan complex care include utilizarea activelor Băncii Centrale Ruse (aproximativ 300 de miliarde de dolari) înghețate în Europa pentru proiecte ruso-americane și pentru reconstrucția Ucrainei sub conducerea SUA. De asemenea, alianțe între companii americane și rusești pentru a exploata bogățiile minerale vaste din Arctica. Misiune Spațială: Sugestia unei misiuni comune pe Marte cu SpaceX, ca simbol al cooperării.

Rusia evită aparatul de securitate al SUA

Pentru Kremlin, discuțiile din Miami reprezintă punctul culminant al unei strategii de a ocoli aparatul tradițional de securitate națională al SUA și de a convinge administrația Trump să privească Rusia nu ca pe o amenințare militară, ci ca pe o piață cu oportunități generoase.

Witkoff și Kushner au fost parteneri receptivi, împărtășind abordarea lui Trump conform căreia "granițele contează mai puțin decât afacerile". Witkoff a exprimat speranța că prosperitatea economică reciprocă va constitui un „bastion împotriva conflictelor viitoare”.

Critici la nivel internațional

Divulgarea unei versiuni a planului în 28 de puncte a stârnit proteste imediate. Liderii europeni și ucraineni au acuzat că acesta reflectă în mare parte punctele de discuție ale Rusiei și că ar recompensa Moscova, după ce a redesenat violent granițele europene. Premierul polonez Donald Tusk a rezumat concis îngrijorarea: „Știm că nu este vorba despre pace. Este vorba despre afaceri.”

Oficialii administrației Trump văd, însă, această confuzie între afaceri și geopolitică drept o oportunitate pentru investitorii americani de a încheia afaceri profitabile și de a deveni garanții comerciali ai păcii.

Propuneri secrete

Anticipând succesul negocierilor, lideri de afaceri apropiați lui Trump (precum Gentry Beach și Stephen P. Lynch) și oligarhi ruși sancționați (Timcenko, Kovaliuk, frații Rotenberg) au purtat discuții secrete pentru a se poziționa.

Aceste discuții vizează reluarea proiectelor energetice: Revenirea Exxon Mobil la proiectul gazier Sahalin și cumpărarea conductei Nord Stream 2 (sabotată și supusă sancțiunilor UE). Resurse Naturale: Concesii de gaze în Marea Ohoțk și oportunități de exploatare a minereurilor rare în Siberia și lângă Norilsk.

Ocolirea agențiilor SUA

S-a remarcat faptul că discuțiile de pace și propunerile comerciale au ocolit sau au informat parțial agențiile tradiționale. CIA și biroul Departamentului de Stat pentru americani închiși pe nedrept nu au fost pe deplin informate despre un schimb masiv de prizonieri discutat de Witkoff și Dmitriev înainte de summitul din Alaska.

De asemenea, Witkoff, care urmează să se întâlnească a șasea oară cu Putin, a îndemnat oficialii ucraineni să ceară o scutire de taxe vamale pe 10 ani pentru a-și stimula economia, în loc de rachete de croazieră Tomahawk, afirmând că scopul său este „să consolideze ceea ce au realizat prin diplomație” și că el se ocupă de „negocierea acordurilor.”