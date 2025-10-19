Administratoarea blocului groazei a fost audiată timp de cinci ore la Parchetul Curții de Apel din Capitală. La intrare, a declarat că reprezentanții firmei private sunt cei care au rupt sigiliul. La ieșirea de la audieri, femeia a fugit de întrebările jurnaliștilor. Aceasta a ieșit pe ușa din spate și a intrat direct într-un taxi.