„Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a votat, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jur, întrucât alimentarea a fost oprită temporar și la acestea.
Și astăzi, în cadrul grupului de coordonare integrată constituit în urma exploziei din cartierul Rahova, format din polițiști ai Capitalei, jandarmi și pompieri din cadrul ISUBIF, au continuat activitățile de sprijin pentru persoanele afectate.
Acestea includ:
- menținerea perimetrului de siguranță;
- acces controlat în apartamente pentru recuperarea bunurilor personale;
- ridicarea autovehiculelor avariate;
- sprijin pentru întocmirea documentației necesare reparațiilor;
- intervenții pentru toaletarea fațadelor, îndepărtarea cioburilor și a doborâturilor, pentru facilitarea intervențiilor ulterioare și siguranța locatarilor.
Situația rămâne în dinamică, iar toate forțele implicate acționează operativ pentru gestionarea completă a efectelor generate de acest eveniment.
Totodată, autoritățile publice, împreună cu ONG-uri și voluntari, desfășoară activități de asistență socială, cazare, curățare a zonei, deratizare și îndrumare a persoanelor afectate.
Le mulțumim tuturor celor implicați pentru mobilizarea exemplară și pentru sprijinul acordat comunității”, scrie prefectul Capitalei, Andrei Nistor pe Facebook.