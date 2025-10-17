Locatarii și vecinii au fost martori la momente de panică și confuzie, iar frica pentru siguranța copiilor și a celor vârstnici a fost constantă. Explozia a afectat grav structura blocului și a zguduit întreaga zonă, iar autoritățile continuă evaluarea pagubelor și a posibilelor victime. Martorii spun că tensiunea și teama au fost resimțite de toți cei aflați în bloc și în vecinătate.

Locatarii au reclamat că mirosea a gaze în bloc

Reporterii Realitatea Plus aflați la fața locului au strâns declarații îngrijorătoare care conturează tabloul tragediei. Potrivit martorilor, mirosul de gaz era persistent de câteva zile și situația creștea treptat în intensitate, generând temeri în rândul celor care locuiau în imobil.

Oamenii spun că alimentarea cu gaze a fost întreruptă cu o zi înainte de tragedie, dar, și așa, mirosul de gaze continua să persiste:

O locatară a oferit detalii despre ce s-a întâmplat înainte de explozie: „Locuiesc în blocul în care s-a întâmplat explozia. De la gaze, de ieri dimineață, a fost fumăraie în bloc, eu am zis că miroase a gaze pe scară, a ieșit administrația de bloc, o vecină a sunat la Distrigaz, au venit, au făcut verificări, au decis să oprească gazele. Au pus sigiliu pe vană și a oprit gazele. Nici la ora asta nu ieșise mirosul de la gaze.”

Un localnic a relatat: „De două zile mirosea în bloc a gaze. Am înțeles că au murit și niște oameni”. Această declarație arată cât de evidentă era problema înainte de explozie și cum frica și îngrijorarea au început să se instaleze în rândul locatarilor.

Localnicii au dat vina și pe furnizorii de căldură, și au povestit cum oamenii din zonă se încălzesc la aragaze și cuptoare improvizate din cauza frigului. Această practică a fost indicată de un martor ca fiind principalul factor care a dus la tragedie: „Copii sunt bine, au fost evacuați. Vreau să atrag atenția. Problema care a cauzat această explozie: Nu se bagă căldură în apartamente și lumea dă drumul la aragaze și la cuptoare ca să își încălzească casa”, a spus el reporterilor Realitatea Plus.

„Vedem care sunt cauzeșle. Ieri au fost cei de la gaze, vă dați seama, așa de bine au rezolvat problema încât vedeți ce s-a întâmplat. Mirosea a gaze rău de tot”, a mai spus un locatar al blocului afectat.

