Experții ne dau vești bune: Persoanele vacciante ani-Covid sunt protejate împotriva noilor variante al virusului

Două echipe de cercetători au testat două dintre noile variante ale Covid-19 prin intermediul probelor de sânge prelevate de la persoane care au primit ș ice-a de-a doua doză de vaccine anti-Covid, așa-numita doză de rapel, a vaccinului Moderna sau Pfizer/BioNTech.

În vreme ce mutațiile apărute în cazul noilor variante ale virusului – prima dintre ele apărută în Marea Britanie și o alta identificată pentru prima data în Africa de Sud, au reușit să mai scadă din imunitatea oferită de vaccine, s-a dovedit că niciuna dintre ele nu a reușit să reducă definitive nivelul acestora, spun reprezentanții celor două echipe de cercetători.

O echipă condusă de medicul Michel Nussenzweig de la Universitatea Rockefeller a testat plasma luată de la 20 de persoane cărora li s-au administrat două doze ale vaccinului anti-Covid, fie de la Pfizer, fie de la Moderna, ca parte a studiilor clinice.

Ei au descoperit că vaccinurile au produs un răspuns puternic al anticorpilor, la fel și celulele care continua să producă anticorpi pentru luni sau ani. “Noi am măsurat răspunsul anticorpilor acestora în raport cu noile tulpini ale virusului. Apoi am luat plasma și am măsurat nivelul acestora în raport cu noile mutații”, a afirmat Nussenzweig pentru CNN.

Diferitele mutații ale virusului au permis scăparea unor anumite tipuri de anticorpi, dar corpurile voluntarilor au lansat mai multe tipuri de anticorpi asupra virusurilor, mai arată echipa de experți care s-a ocupat de aceste studii.

„Când pui toate aceste amestecuri de anticorpi împreună, asta înseamnă că împreună pot avea grijă de aceste mutații. Chiar dacă s-a crezut că aceștia vor avea un effect redus, per total răspunsul a fost copleștor, astfel că acest lucru nu ar trebui să mai conteze”, spune Nussenzweig.

“Ceea ce vrem cu adevărat să facem cu aceste vaccinuri este să ținem oamenii departe de spital. Este extrem de probabil ca acest lucru să se întâmple”, a mai spus acesta.

Cu toate astea, vaccinurile ar trebui updatate – iar noua tehnică ARN pe baza căreia funcționează vaccinurile Pfizer și Moderna le permite să facă acest lucru foarte repede.

“Ar trebui vaccinurile să fie ajustate/ îmbunătățite?”, s-a întrebat acesta, iar răspunsul tot el l-a dat: „Probail, dar asta nu înseamnă că ele nu vor fi eficiente”.

Separat, Ugur Sahin, cel care a contribuit la inventarea vaccinului BioNTech, realizat și distribuit de Pfizer, a testat vaccinul împotriva variantei B.1.1.7 întâlnită pentru prima data de Marea Britanie.

Echipa sa a descoperit că nu există „nicio diferență semnificativă din punct de vedere biologic în activitatea de neutralizare”. Cu toate astea, reprezenanții echipei lui Sahin susțin că „ar fi prudent” să se înceapă să se modifice vaccinul, pentru orice eventualitate.