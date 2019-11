EXIT POLL turul 2 // EXIT POLL 2019 alegeri rezultate // EXIT POLL vot 2019 prezidențiale 2019 LIVE

2019-11-24 18:22:49 Fara alogeni in functii publice! fara neocomunismul ue !

Mark Twain: „Dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nu ne-ar mai lăsa să votăm.” Stalin:”Nu contează cine votează, contează cine numără.” G-ral(sri)Aurel Rogojan : „M. Geoană a câștigat în 2009, dar a fost învins de „marja erorilor de soft”. „Știam că Iohannis va fi președinte cu 7 luni înainte de a-și lansa candidatura.”(2014) „Este, în continuare, de actualitate complicitatea la falsificarea datelor statistice privind numărul populației votante. Cu un ecart de 2-3 milioane, 500.000 de C.N.P.-uri ale nimănui și circa 180.000 marja erorilor de implementare și operare în sistemul informatic, plus controlul și posibilitatea imixtiunii furnizorului cheii de criptare, toate acestea constituind premisele ca între turul I și turul II (citez T. Băsescu): «Să se basculeze 2-3 milioane de voturi.»” (A. Rogojan, „Puterea Umbrei”, Edit. Proema, 2019) De 30 de ani, alogenii care au acaparat institutiile statului prin minciuna si viclenie ca lupii la oi, ne transforma din popor in populatie, ne alunga din tara noastra, ne dezradacineaza, ne spala creierele prin mijloacele lor de propaganda : tv ziare radio…cu „valori” occidentale, „democracy”, stat de „drept”, „justite independenta”, „o tara ca afara”, privatizari, liberalizari, investitori, stat minimal, politica „corecta”, multiculturalism, globalism, invazia migrantilor negri si arabi, impunerea sodomistilor homosexuali, propaganda mincinoasa, agresiva, pentru jefuirea resurselor padurilor de catre straini, pentru acapararea de catre straini a pamantului stramosesc, aparat cu pret de sange de inaintasi la Posada, Rovine, Vaslui, Calugareni, Plevna, Marasesti…pentru calcarea in picioare a culturii traditiei stramosesti de catre „omul nou”, schimbat in sorosist, corporatist, onegist…pentru pierderea omeniei si a sufletului – miza finala ! iata pentru ce „voteaza” „bietul român saracul”…