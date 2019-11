Mihai Tudose, ironie fină după vot: Am votat și pentru redarea prestigiului formulelor matematice

2019-11-24 15:16:00 Constantin Gadea

CORLATEAN SI MELESCANU TREBUIE JUDECATI ! Ca tradatori de tara, fiindca au impiedicat, cu buna stiinta, cetatenii romani din Diaspora sa voteze. Acum este limpede pentru toti cetatenii romani ca PSD este un partid antiromanesc, care protejeaza prin toate mijloacele numai pe fostii comunisti si progeniturile acestora sa ajunga in functiile de decizie si sa stapaneasca Romania numai pentru ei. Sunt sigur ca rezultatul votului de azi va fi primul pas spre eliberarea definitiva de ciuma rosie, care au prelungit stapanirea comunistoida cu 30 de ani, timp in care au ras de pe fata pamantului intreaga industrie existenta in 1989 si s-au imbogatit cu totii peste masura prin acte de coruptie si jaf. Felicit din tot sufletul pe cetatenii nostril din Diaspora care, prin iesirea lor masiva la vot, au asigurat schimbarea macazului bietei noastre tari spre normalitate.