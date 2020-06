EXCLUSIV Cîțu le-a prezentat pensionarilor scenariul majorării pensiilor cu 10% (VIDEO)

,,A fost o întâlnire informală, în care eu am prezentat situația de fapt a economiei, pentru că nu voiam să se mai discute prin intermediul televiziunilor. Voiam să afle de la mine care este situația, reală, la zi a economiei, cum stăm cu înasările, cum stăm cu cheltuielile," a declarat Cîțu, in exclusivitate, la Realitatea Plus.

Săptămâna trecută, ministrul FInanțelor a declarat, la ,,Legile Puterii" de la Realitatea Plus, că pensiile vor creste de la 1 septembrie, dar ,,discutam mai multe scenarii. Și fiecare va fi prezentat de Ministerul Finantelor catre premier si Guvern cu riscurile aferente”.

Guvernul trebuie să găsească o soluție, pentru că, potrivit legii, din septembrie 2020 pensiile trebuie majorate cu 40%.