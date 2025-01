"Indexarea este prevazuta clar in lege. As vrea sa fiu foarte clar - articolul 83 este mecanismul de indexare. Dupa cum bine stiti, acest articol a fost prorogat pana la o data ulterioara pana cand avem alt act normativ care sa statueze acest mecanuism de indexare care este prevazut in lege. Deocamdata suntem inca sub efectul Ordonantei "trenulet". Cu privire la acele ajutoare punctuale de care spuneti vreau sa va aduc aminte ca acest lucru s-a mai intamplat si in 2023 exact tintit asupra persoanelor vulnerabile. Aici vorbim de niste transe de pensii de 2 mii, 3 mii de lei in suma fixa daca se va lua decizia sa se acorde si in 2025", a spus seful Casei de Pensii.