*"Crăciun de vară 2" - Doomstriker LEMC Romania prin intermediul Doomstriker LEMC Banat , Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara și echipa Dentist Țogoe, joaca rolul lui Moș Crăciun pentru copiii de la Găvojdia! - Un eveniment inedit care a avut mare succes la prima ediție.

"Crăciun de vară 1" a fost o binecuvântare atât pentru copiii implicați cât și pentru noi! - Puteți vedea mai jos imagini de la evenimentul de anul trecut:



Educația stomatologică și importanța igienei orale susținută de către echipa Dentist_Țogoe, educație de prim ajutor susținută de către Serviciul de Ambulanță Timiș cât și educație privind prevenirea delincvenței juvenile susținută de către cei de la I.P.J. Timiș, au fost doar câteva dintre activitățile desfășurate.

"Am avut jocuri! Am avut grătare! Muzică! Concursuri! Premii! Cadouri! Am avut totul pregătit pentru o zi fenomenală!

Cu și pentru copii! Urmărim aceleași lucruri cu Ediția 2, chiar mai mult!", anunță organizatorii.



Ediția 2 se desfășoară la Găvojdia, Timiș eveniment prin care dorim să aducem puțină lumină și bucurie în viața unor copii care au nevoie de noi în fiecare zi!

Mai exact, peste 60 de copii din centrele de plasament din zona Lugoj, care se află în grija celor de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis! Cu banii donați dorim să le oferim copiilor o mână mică de ajutor pentru un viitor mai bun.. haine, recuzite, produse de îngrijire personală și nu numai!

În schimbul ajutorului oferit de voi, #Dentist_Țogoe pune la bătaie un voucher a cărui valoare va fi EGALĂ cu valoarea TOTALĂ a voucherului, fie că este vorba de 50, 500, 5.000 sau 50.000 lei!!

Crăciun de vară 2 - eveniment caritabil, cu și pentru copii - 60 de copii ai centrului de plasament din Găvojdia, care se află în grija celor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Cu banii donați de voi, dorim să le oferim copiilor o mână mică de ajutor pentru un viitor mai bun - haine, rechizite, produse de îngrijire personală și nu numai! 💪😳Fii tu ăla care își repară dinții cu 50 lei!😳👍 Ce trebuie să faci?

1. Donează minim 50 lei pentru Crăciun de vară ediția 2 cu mențiunea “donație Crăciun de vară 2” și trimite-mi confirmarea transferului printr-un mesaj!

2. Follow @dentist.togoe pe instagram

3. Share la postare pentru a reuși să creștem suma!! Nume cont: ( revolut ) Țogoe Marius Mihai @dentisttogoe ( revolut ) Iban: RO49BREL0005506881110100

Regulament: 1. Banii donați merg către copiii din cadrul Direcției Generale de Asistența Socială si Protecție a Copilului Timis și ne vor ajuta să le cumpărăm lucrurile de care au nevoie!

2. Voucherul îți asigura tratamente stomatologice în valoare EGALĂ cu suma TOTALĂ adunată în urma donațiilor precum igienizări, albiri, tratamente carii-obturatii, tratamente endodontice, tratamente protetice - tot ce ai nevoie ( cu excepția tratamentelor ortodontice )( exemplu: 10 persoane au donat câte 50 lei => o persoană din cele 10 câștigă un voucher de 500 lei! )

3. Voucherul nu este transmisibil!

4. Voucherul nu are dată de expirare!

5. Dacă suma totală depășește 5.000 lei, iar câștigătorul NU are nevoie de atâtea tratamente stomatologice, atunci suma poate fi împărțită la alte persoane! Astfel, pot exista mai mulți câștigători!

6. Multiplu de 50 lei donați îți aduc mai multe șanse de câștig!

7. Persoanele care nu au pagină de instagram și vor să doneze, mă pot contacta la numărul de telefon 0751325154 8. Înscrierea este valabilă timp de 32 zile până pe 20 IULIE, ora 23.59! 9. Te poți înscrie de oriunde dar tratamentele stomatologice mai sus menționate se efectuează în Timișoara! 10. Persoana câștigătoare va fi anunțată în decurs de 48h!