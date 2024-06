"Noaptea alegerilor" este însă punctul culminant a luni întregi de campanie pentru promovarea votului, la care au participat nu mai puţin de 60.000 de voluntari, dublul numărului celor din 2019, dar şi peste 500 de organizaţii umbrelă paneuropene şi 30 de companii la nivel global, precum şi cântăreţi, creatori de modă şi sportivi.



Un grup de voluntari din Spania, Italia, Franţa şi Austria au dezvoltat chiar o aplicaţie numită Palumba, menită să-i ajute pe cei nehotărâţi să decidă cât mai rapid ce partid politic le reflectă convingerile.

Votul la alegerile europene a fost promovat inclusiv la festivalul San Remo din Italia, de circa 20 de cântăreţi care au urcat pe scenă cu creioane, care în acest context au simbolizat "democraţia şi importanţa dreptului la vot", potrivit unei postări de atunci a Parlamentului European.



La popularizarea importanţei votului au contribuit şi echipe de fotbal feminine şi masculine, care au semnat mingi cu mesajul "Use your vote", între care şi echipele câştigătoare ale Europa League, Atalanta Bergamo şi Eintracht Frankfurt. De asemenea, la Bruxelles, jucătorul echipei naţionale de fotbal a Belgiei Amadou Onana a organizat un mini turneu pe 25 mai pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, pentru a-i încuraja să voteze pentru prima dată.



În acelaşi timp, companii precum platforma de streaming muzical Spotify şi producătorul suedez de produse alimentare Oatly şi-au încurajat clienţii să voteze şi i-au informat în permanenţă despre alegeri. De asemenea, ca parte a campaniei #AllHandsForDemocracy, Universal Music Group a oferit spectatorilor la concerte un timbru electoral pentru a le reaminti să voteze.



Nu în ultimul rând, Parlamentul European a folosit ca vector de influenţă un videoclip cu sloganul "#Use your vote" care portretizează dreptul la vot ca pe o moştenire lăsată de bunici nepoţilor, ce a adunat nu mai puţin de 504,2 milioane de vizualizări, după ce a fost difuzat în sute de cinematografe, pe canale tv, în staţii de metrou şi stadioane de fotbal.



În total, aproximativ 360 de milioane de europeni sunt chemaţi la urne pentru a-i alege pe cei 720 de membri ai următorului Parlament European.



Două milioane de tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 17 ani vor putea vota pentru prima dată, după ce Germania şi Belgia au redus vârsta minimă de vot la 16 ani, după Austria şi Malta în 2018, şi Grecia, până la 17 ani, în 2016.