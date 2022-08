"Mă bucur că s-au gândit la mine, mai ales că George Simion a precizat că cei pe care-i va susține la președinție nu trebuie să fie membri de partid, ceea ce este o provocare și pentru toate celelalte formațiuni, el vrea o competiție la care se pot înscrie toți cei care cred că pot schimba în bine România," a afirmat Eugen Teodorovici.

Fostul ministru a amintit faptul că o eventuală colaborare a sa cu AUR poate fi văzută ca o continuare a unui proiect politic mai vechi al său.

"Eu am anunțat de ani buni că intenționez să candidez la președinție. Eu am spus că un om politic trebuie să lupte, dacă este om politic, să ajungă într-o poziție în care să poată face ceva pentru țară. Asta cu etichetarea drept extremist, eu n-aș pleca după astfel de etichete, nu sunt membru AUR, dar nu eu nu am auzit alte partide care să spună lucrurile atât de direct cum o fac cei de la AUR, sigur că n-au fost la guvernare și nu putem face o raportare între promisiuni și realizări," a afirmat Teodorovici, în direct la Realitatea Plus.