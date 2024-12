Runa etalata – FEHU (cu fata in sus). Bucura-te de succesul si prosperitatea pe care le vei primi dar nu uita sa le imparti cu altii, pentru ca generozitatea este o caracteristica importanta a adevaratei prosperitati, in special daca nu te astepti la recompensa

Rac

Runa etalata – EHWAZ (cu fata in jos). Fiinta ta interna trebuie reincarcata altfel vei fi confuz pe drumul vietii. Daca altii se bazeaza mereu pe tine, poate e vremea pentru ei sa se bazeze mai mult pe ei si sa isi invete si singuri lectiile de viata.

Leu

Runa etalata – HAGALAZ: Exista activa in tine o nevoie de a rupe lanturile si a fi liber din circumstante ce te constrang. Exista unele lucruri in afara ariei tale de control. Te poti simti acum ca si cum te-ai trezit dupa un lung somn si iti trebuie putin timp pana iti revii in totalitate cu toate simturile. Ar putea fi o pierdere inainte de a fi un mare castig, dar nu neaparat.

Fecioară

Runa etalata – JERA. Semnificatie RECOLTA. Aceasta runa anunta de regula un sezon fertil, o fericita ajungere la destinatia dorita. Jera este runa care indica rezultate benefice legate de orice activitate sau interes care te preocupa in acest moment al vietii. Tu ai pregatit solul si ai plantat semintele si acum trebuie sa le cultivi. Jera iti ofera un indiciu ca te indrepti spre succes. Nu te astepta totusi la rezultate rapide. Ca si cu orice recolta, un ciclu de cultivare sau un proces de maturizare este necesar pentru a putea, in final, sa culegi fructele muncii tale. Ai facut treaba buna si acum Jera te sfatuieste sa perseverezi si sa ai rabdare.

Balanță

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus).Laguz indica faptul ca ar putea fi nevoie sa astepti un timp scurt inainte ca lucrurile sa se miste in directia in care vrei sa se miste, exact ca un marinar care trebuie sa astepte o maree ca sa se avante in larg. Poate fi frustrant dar foloseste-ti intuitia si fii ghidat de sinele tau interior ce sa faci cat timp astepti. Fa maxim din oportunitatea timpului suplimentar ce ti se da.

Scorpion

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Desi libertatea financiara poate fi ceva spre care tinzi, nu uita sa ai libertatea de a te bucura de viata si de familie si prietenii din preajma. Nu sacrifica traitul doar de dragul de a castiga. Imagineaza-ti ce lasi celor ce urmeaza dupa tine. Este important ca viata ta sa fie cat de buna poate fi, ca sa inspiri si motivezi pe cei din jur. Asta va asigura generatiilor viitoare sa beneficieze de pe urma intelepciunii si abilitatilor tale, nu doar de pe urma banilor tai.

Săgetător

Runa etalata – RAIDO. Runa Raido este simbolul calatoriei, a carului de razboi sau a tot ce inseamna cerc si mersul in bucla. Energia sa este de pamant precum o roca vulcanica si este conectata cu Tyr, zeul curajului si bataliilor vietii de zi cu zi. Raido transmite ca poti crea ca cerc in timp ce tu stai in mijlocul sau. Cuvinte ca reincepere, repetare, relocare, reconciliere, renegociere sau recirculare provin din energia acestei rune. Raido iti vesteste aici o viitoare calatorie benefica sau o mutare in alt spatiu. Esti in miscare insa oriunde te va duce roata vietii, tu trebuie sa ramai centrat in mijlocul cercului.