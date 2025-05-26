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Actual· 1 min citire
Este OFICIAL! Cămătăria a devenit infracțiune penală. Se vor confisca și sumele dar și dobânda
Cămătăria devine ilegală în România. Foto/Profimedia
Publicat26 mai 2025, 18:55
Actualizat26 mai 2025, 19:08
SursăRealitatea
După zeci de ani în care cămătarii și-au ridicat adevărate imperii financiare pe nevoile oamenilor, statul român a luat o decizie care se impunea de foarte mult timp: a declarat ilegală această activitate.
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