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Este OFICIAL! Cămătăria a devenit infracțiune penală. Se vor confisca și sumele dar și dobânda

Cămătăria devine ilegală în România. Foto/Profimedia

Cămătăria devine ilegală în România. Foto/Profimedia

Scris deIulian Budusan
Publicat26 mai 2025, 18:55
Actualizat26 mai 2025, 19:08
SursăRealitatea

După zeci de ani în care cămătarii și-au ridicat adevărate imperii financiare pe nevoile oamenilor, statul român a luat o decizie care se impunea de foarte mult timp: a declarat ilegală această activitate.

Senatorii de la USR au inițiat și adoptat tacit un proiect de lege prin care propun pedepsirea cu închisoare de la 6 luni la 5 ani darea de bani cu dobândă, de către persoane neautorizate.

Documentul mai arată că o confiscare specială se aplică atât asupra sumei de bani date, cât și asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii, inclusiv când aceasta e inclusă în sumele ulterior împrumutate.

În expunerea de motive se mai scrie: „Pentru a ne asigura că reglementarea în materie de camătă conține, pe lângă pedeapsa principală, măsuri de siguranță menite a descuraja puternic activitățile de camătă, considerăm că se impune adoptarea prezentei propuneri legislative”.

Proiectul de lege vine în completarea Legii nr.286/2009 din Codul Penal.

Proiectul va intra în dezbatere și supus la vot în Camera Deputaților, for decizional.

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