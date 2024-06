Cine a fost Mark James

Mark James, compozitorul câștigător al premiului Grammy, autor al hit-ului Suspicious Minds al lui Elvis Presley, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, pe data de 8 iunie 2024, la domiciliul său din Nashville. Familia sa a spus într-o declarație:

„Moștenirea și pofta de viață a lui Mark vor continua să trăiască în inimile celor care l-au iubit și prin versurile și melodiile sale atemporale, care au fost coloana sonoră a îndrăgostiților timp de generații întregi.", scrie news.sky.com.

Numit compozitor al secolului de către Broadcast Music (BMI) în 2000, compania de licențiere a muzicii a inclus, de asemenea, Suspicious Minds, Hooked On A Feeling și Always On My Mind pe o listă a celor mai bune 100 de cântece ale secolului XX.

Mark James a murit / Sursa foto - Presa străină

Mark James a câștigat două premii Grammy în 1983

Melodiile compuse de acesta au fost preluate de Pet Shop Boys și Fine Young Cannibals și au apărut în filme precum Reservoir Dogs și Guardians Of The Galaxy. Mark James a câștigat două premii Grammy în 1983 pentru piesa Always On My Mind, piesă pe care a împărțit-o cu co-scriitorii Wayne Carson și Johnny Christopher. Asociată mai ales cu Elvis Presley, piesa a fost înregistrată și de Willie Nelson și Pet Shop Boys. Melodia a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 2008, mai scrie sursa anterior menționată.

Mark James a scris și alte cântece pentru Presley, printre care Moody Blue, piesa care dă titlul ultimului său album, și It\"s Only Love și Raised On Rock.