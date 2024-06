O legendă a muzicii pop a murit

Françoise Hardy a fost o figură marcantă a culturii pop în anii 1960, inspirând nume mari ale industriei muzicale precum Bob Dylan și Sir Mick Jagger. Pe lângă cariera sa muzicală, Hardy a fost și un model apreciat de branduri de renume, inclusiv Yves Saint Laurent și Paco Rabanne. Fiul său, Thomas Dutronc, a făcut public anunțul printr-o postare emoționantă pe Instagram: "Mama a plecat...".

Cariera muzicală a lui Françoise Hardy a început să strălucească în 1962, odată cu lansarea single-ului de debut "Tous Les Garcons Et Les Filles" (Toți băieții și fetele). De-a lungul anilor, Hardy a cucerit publicul cu hituri memorabile precum "Mon Amie La Rose" și "Comment Te Dire Adieu", acesta din urmă având versurile scrise de celebrul compozitor francez Serge Gainsbourg.

În 1965, Hardy a lansat piesa în limba engleză "All Over The World", care a ajuns în top 20 în clasamentele britanice și a rămas acolo timp de 15 săptămâni, devenind cel mai mare succes al ei în Marea Britanie.

Françoise Hardy a murit / Sursa foto - Presa străină

Moștenirea lăsată de Françoise Hardy

De-a lungul carierei sale prolifice, Françoise Hardy a lansat aproape 30 de albume, lăsând o amprentă de neșters în muzica internațională. În 2023, revista Rolling Stone a clasat-o pe locul 162 pe lista celor mai mari 200 de cântăreți din toate timpurile, recunoscându-i astfel contribuția semnificativă la industria muzicală.

Françoise Hardy va fi amintită nu doar pentru vocea sa distinctivă și melodiile sale inconfundabile, ci și pentru influența profundă pe care a avut-o asupra muzicii și culturii pop.