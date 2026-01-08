Decizia a fost luată chiar de Bardot, care ar fi cerut explicit excluderea cuplului prezidențial, în semn de protest față de lipsa de acțiune a lui Macron în ceea ce privește protecția animalelor, potrivit publicației Heute.

Brigitte Bardot a murit pe 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani. Funeraliile au fost organizate în condiții de strictă intimitate, cu acces pe bază de invitație.

Centrul orașului Saint-Tropez a fost închis complet, iar aproximativ 350 de persoane au fost prezente la slujba de la biserica Notre-Dame de l’Assomption. În același timp, mii de admiratori au urmărit ceremonia pe ecranele uriașe instalate în port, la primărie și în Place des Lices.

Ceremonia a fost emoționantă, fiind oficiată de părintele Jean-Paul Gouain, care i-a îndemnat pe cei prezenți să „continue să trăiască și să fie fericiți”, amintind cuvintele pe care Bardot le-ar fi rostit dacă ar fi fost acolo.

Cântăreața Mireille Mathieu a interpretat Panis Angelicus, iar tenorul Vincent Niclo a cântat Ave Maria de Gounod, înainte ca sicriul să părăsească biserica pe acordurile piesei Djobi Djoba a trupei Gipsy Kings — grup pe care Bardot îl ajutase la începuturile carierei lor.

Înmormântarea a avut loc în cimitirul marin din Saint-Tropez, acolo unde Brigitte Bardot își dorise să fie îngropată.

Actrița, simbol al cinematografiei franceze prin roluri memorabile în filme precum Și Dumnezeu a creat femeia și Disprețul, a fost și o activistă pasionată pentru drepturile animalelor.

În 1986, ea a fondat Fundația Brigitte Bardot, dedicată protejării animalelor și oferirii de adăposturi pentru acestea.