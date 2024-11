Boc a afirmat că unul dintre cele mai importante aspecte ale viitorului României este să le ofere cetățenilor motive reale să rămână acasă, cum ar fi salarii mai mari, oportunități de educație superioară și un model de administrație bazat pe meritocrație. Acesta insistă asupra ideii că românii trebuie să vadă rezultate concrete și să simtă că eforturile lor sunt recunoscute și valorificate în cadrul sistemului public.

Un alt punct cheie adus în discuție de primar este nevoia de a trece de la un model de administrație centralizată, adesea asociat cu vremuri comuniste, către o formă de guvernare care oferă mai multă autonomie autorităților locale. Boc a subliniat că descentralizarea este esențială pentru a le oferi puterea și responsabilitatea necesare acestora de a răspunde nevoilor cetățenilor în mod eficient și transparent.

Lansarea programului de guvernare al PNL, în prezența lui Nicolae Ciucă și a conducerii liberale. Mesaje de forță de la liderii liberali- Live Text

„Noi suntem români, treceți batalioane române Carpații și am încheiat aseară cu forța PNL: Ardealul, Moldova și Țara Românească împreuna pentru România, împreună pentru Nicolae Ciucă, președintele României.

Timp de patru ani am avut alături de noi toți oficialii PNL și este într-adevăr momentul, ca în 9 iunie, să redăm ceea ce e mai bun în noi. Am purtat aseara o discutie, dar in final un coleg a spus către alt coleg, Ciuca al nostru președinte și PNL la guvernare.

În primul rând cred că ne trebuie modestie, echilibru și să recunoaștem că nu suntem perfecți, ca am și greșit. Numai divinitatea are perfecțiune. Dar singura formațiune capabilă să aducă pacea și prosperitatea este PNL.

Dacă este sa vorbim de modelul de administrație, mi-am dat seama că singura formatiune care poate da șansa și libertatea de a rămâne acasă înseamnă sa le dai românilor motive să ramâna acasa, salarii, școala, educație mai bună, oamenii trebuie să vadă meritocratie, dacă ai performat iti ocupi locul în sistemul public. Cine altcineva poate vorbi de meritocratie? Doar noi suntem credibili. Trebuie să le oferim aceste lucruri românilor.

Este momentul să trecem de la administrația comunistă la modul bazat pe descentralizare, asta înseamnă forță pentru autoritățile locale, respect pentru cetățeni. Asta înseamnă să-ți pese de țara ta, cu un președinte cu o asemenea viziune, și un Guvern în jurul PNL această țară se va dezvolta.

Este datoria noastră să mergem acasă, și nu trebuie să vă dau lecții, știți ce aveți de făcut, avem cel mai potrivit candidat pentru funcția de președinte, noi mergem acolo pentru țară nu pentru funcții. Vom aduce securitate, pace și protejarea democrației doar cu președintele nostru, Nicolae Ciucă”, a spus Emil Boc în cadrul evenimentului.

Rareș Bogdan: „Noi trebuie să garantăm cota unică! În plus, TVA-ul nu crește, plafonul la microîntreprinderi nu scade”